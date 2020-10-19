İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Ekim Muhtarlar Günü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Malazgirt Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Özkahraman, "Muhtar, köy ya da mahallelerde yerel yönetim idaresinin başıdır. Muhtarlar, seçimle iş başına gelen halkımızın temsilcileridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Biz muhtarlara her daim desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın'a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a, emniyetimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.


Programa; Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Malazgirt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili ve Nüfus Müdürü Cahit Arifinan, siyası parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.