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19 Eylül Gaziler Günü

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendiBulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi


Bulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından şehit ve gazi yakınları kaymakamlık makamında Kaymakam İlidi tarafından ağırlandı.

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