İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Program kapsamında Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ferdi Yağcı, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ferdi Yağcı tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.