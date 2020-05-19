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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.


Bulanık hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Çelenk sunma törenine öğretmenler ve yöneticiler katıldı.

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