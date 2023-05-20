19 Mayıs etkinliğinde ‘at yarışı' heyecanı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen at yarışı, büyük heyecana sahne oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından yapılan ‘Malazgirt 1071 Hipodromu'nda gerçekleşen at yarışı ise büyük heyecana neden oldu. İki kategoride gerçekleşen yarışlarda, ilk olarak ‘Malazgirt Kaymakamlığı 19 Mayıs Koşusu' daha sonra da ‘Malazgirt Belediyesi 19 Mayıs Koşusu' yapıldı. Renkli görüntülere sahne alan yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödülleri veren Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, tarihi ilçede at yarışları etkinliklerin çok renkli geçtiğini belirterek, var olan bir geleneği canlandırdıklarını söylediler.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.