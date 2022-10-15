1984 Muşspor: 1 -Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Burak Yücetağ, Tolga Dede, Mehmet Öcal,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun, Kıvanç Salihoğlu (Yunus Karadağ dk. 58), Abdulkadir Kuzey, Emircan Birinci (Tibet Öniz dk. 58), Furkan Yıldırım, (Doğukan Bulut dk. 85), Raif Gündoğdu (Berkant Taşkıran dk. 74), Erkam Kömür, Tolga Tekin, Efe Mustafa Çetin
Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Ramazan Üzer, Harun Atalay (Gökdeniz Patan dk. 87), Cemilcan Eryılmaz (Batuhan Eren dk. 78), Şahinali Terzi, Cihan Halil (Umut Koray Öz dk. 46), İbrahim Halil Aksu, İdris Güneş (Ertunç Yasin Güdü dk. 67), İlyas Kahmaran, Bilal Can İner, Gökhan Günel,
Goller: Dede Çelik (dk. 94) (1984 Muşspor), Umut Koray Öz (dk. 86) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Akif Önal, Umut Koray Öz, Gökhan Günel, İdris Güneş, (Fatsa Belediyespor)
Kırmızı Kart: İdris Güneş dk. 95 (Fatsa Belediyespor)