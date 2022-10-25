1984 Muşspor'un formaları satışa çıktı

Lig'de mücadele eden Muşspor, yeni sezon formalarını 349 TL'den online olarak satışa sundu.

Sosyal medya hesaplarından forma tanıtımını yapan Muşspor Kulübü, yayınladığı mesajda, “Takımımızın yeni sezon formaları 349 TL'den satışa çıktı. Tarihi zafer yolunda şimdi sıra sende. 0 542 618 79 19 numaralı WhatsApp sipariş hattından sipariş oluşturabilirsiniz” denildi.

Kaleci forması dahil olmak üzere 3 çeşit yeni sezon formasını satışa sunan Muşspor, satış hedefi olarak 7 bin rakamını belirledi. Kısa süre önce satışa sunulan formalara ilgi gösteren Muşspor taraftarları, 1000 forma satın aldı.