2019-2024 döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı

2019-2024 döneminin ilk meclis toplantısı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Geçmiş dönemde toplamda 25 olan meclis üyesi sayısı, Muş merkez nüfusunun 100 binin üzerine çıkmasından dolayı yeni dönemde bu sayı 31'e yükseldi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den 19, HDP'den 12 meclis üyesi seçildi.

Muş Belediyesi ek hizmet binası meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm meclis üyeleri ile tokalaşarak kendilerini tebrik etti. Daha sonra toplantıyı başlatan Başkan Feyat Asya, “Uzun bir maraton sonucunda seviyeli bir yarış sürdürmek suretiyle tamamladığımız 31 Mart seçimlerinin ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte hemen hemen herkesin ortak bir duası vardı. Bu sürecin kazasız ve belasız bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorduk. Allah'a şükürler olsun ki duamız kabul oldu” dedi.

“Seçim çalışmalarının devam ettiği dönemde karşılaştığımız rakiplerimize de hep ‘Hak eden kazansın' diyerek seviyeyi düşürmemeye gayret ettik” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Bunun neticesinde vatandaşlarımız tercihlerini yaptılar. Sonuçta bugün bu meclisin iki tarafında oturan arkadaşlarımız bu şehrin asli unsurlarıdırlar. Meclisimizde alacağımız kararların Muş'umuzun daha ileriye taşınması, gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik olacaktır. Biz geçmiş dönemde tecrübe edindik. Tabi mutlak suretle herkesin kendisine göre hassasiyetleri vardır. Ancak ilimiz ve halkımızın hayrına olacak kararların alınmasındaki hassasiyetimiz ideolojimizin, dünya görüşümüzün ve felsefi inancımızın üstünde olmak zorundadır. Bugüne kadar hiçbir zaman yanlışlarımızı birilerine doğru olarak kabullendirmek üzere bir dayatma yapmadık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Biz bu mecliste kararlarımızı seviyeli, dengeli birbirimizin haysiyetini, şerefini ve onurunu kırmadan tartışarak almalıyız. Geçmiş dönemde beni en çok sevindiren durum özellikle rantın ve menfaatin olduğu imar kararlarının yüzde 98'ini oybirliği ile almamızdır. Doğru birdir, önemli olan onu bulup hem fikir olmaktır. Bu dönemde de aynı anlayışı ve birlikteliği sürdürmeyi umut ediyorum.”

31 Mart seçimlerinin artık geride kaldığını hatırlatan Başkan Asya, “31 Mart'a kadar hepimiz kendimiz için mücadele ediyorduk. Bugünden sonra seçimleri geride bırakarak ilimiz ve halkımızın hizmetine odaklanmalıyız. Perşembe günü mazbatamızı alarak seçim sürecini geride bırakarak bugün de ilk meclisimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra daha fazla üretmek ve daha fazla çalışmak üzerine çaba sarf edeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki geçmiş dönemde altyapı ve üstyapı alanında yaptığımız hizmetlerle ilimizin gelişimine ivme kazandırdık. Bu dönemde de sizlerle birlikte hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birbirimizden istifade edeceğiz. Onun için bütün arkadaşlarımızdan bu süreçte katkı bekliyoruz. Bizleri seçerek buraya gönderen halkımız hizmet bekliyor. Birlikte vatandaşlarımızın hizmet noktasındaki beklentilerini karşılayacağız. Bu vesile ile bir kez daha hepinizi tebrik eder, ilk meclisimizin hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından bütün meclis üyeleri söz alarak kendilerini tanıttılar. Daha sonra meclis 1. ve 2. başkan vekili, meclis katibi, daimi encümen, imar komisyonu ve bütçe komisyonu üye seçimleri yapıldı. 2018 mali yılı denetim komisyonunun okunduğu ve 2018 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantı, meclise havale edilen evrakların değerlendirilmesi ile devam etti.