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2020 yılı mazot ve gübre desteği icmalleri askıya çıktı

1) 5 gün süreliğine askıya çıkarıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, askı süresi sonunda icmallerin kesinlik kazanacağından, üreticilerin mağdur olmamaları için müdürlük ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri ve herhangi bir yanlışlık tespit ettikleri takdirde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 iş günü içerisinde bağlı bulundukları müdürlüklere şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları istenildi. Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgilerin doğru kabul edileceği ve daha sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

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