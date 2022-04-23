23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konakkuran'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muş'un Malazgirt ilçesinin tek beldesi Konakkuran'da coşku ile kutlandı.

Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde organize edilen programa Konakkuran belde halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların doyasıya eğlenerek kutladıkları kendi bayramlarında Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Aldın ve karakol komutanı tarafından başaralı çocuklara çeşitli armağanlar edildi.