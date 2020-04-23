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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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