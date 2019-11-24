Muş'un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, gaziler, okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından sunulan çelengin ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Öğretmenler Günü programının pazartesi günü Varto Kültür Merkezinde devam edileceği belirtildi.