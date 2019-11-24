Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı, Muş Öğretmenevinde devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Muş Öğretmenevi konferans salonunda sürdürülen program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, eğitimin, devletin en önemli meselelerinden biri olduğunu söyledi. Eğitimin 1923 öncesinde olduğu kadar 1923'ten sonrada böyle olduğunu belirterek, “Özelikle cumhuriyetin en önemli reform alanlarından biri eğitimdir. Çünkü eğitim konusuna dokunduğunuzda doğrudan doğruya insana dokunursunuz ve zihniyete dokunursunuz. Eğer bir yerde değişim yapmak istiyorsanız öncelikle zihniyeti değiştirmek gerekir. Statükonun değişebilmesinin tek şartı; zihniyeti değiştirmektir. Bu da insanla ilgili olan bir husustur. Ve kaynağı da eğitimden geçer. Onun içindir ki cumhuriyet gerçekten bu alana ilk yıllardan itibaren önemli yatırımlar yapmıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ‘Öğretmene Vefa' konulu sinevizyon gösterimi yapılıp, Vali İlker Gündüzöz tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Daha sonra ise Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi sahnelendi.

Programın sona ermesiyle birlikte öğretmenevi bahçesinde Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ülke genelinde hayatını kaybetmiş, emekli ve hala görevi başında olan emektar öğretmenlerin resimlerinin yer aldığı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Program, resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Programa; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.