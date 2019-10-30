İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

25 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Muş’ta 1994 yılında 11 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması olayıyla ilgili aranan şahıs yakalandı.

Muş'ta 1994 yılında 11 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması olayıyla ilgili aranan şahıs yakalandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “28 Mayıs 1994 tarihinde Muş'un Sürügüden köyünde meydana gelen silahlı çatışma sonucunda 11 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 25 yıldır aranan, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucunda 30 Ekim 2019 günü 04.00'da merkeze bağlı Çiçekli köyünde yakalanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.