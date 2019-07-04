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26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.


Malazgirt ilçesine gelen Vali Gündüzöz; Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na geçen Vali Gündüzöz, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


Vali Dündüzöz, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.

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