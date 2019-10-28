Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü kutlamaları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Dilek Otay, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ramazan Karadağlıoğlu, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.