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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Muş'un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Varto Kaymakam Vekili olan Muş Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel, Emniyet Müdür Vekili Vahdi Kamburbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Demirel tarafından sunulan çelengin ardından program, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

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