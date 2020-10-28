Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlamaları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ramazan Karadağlıoğlu, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.