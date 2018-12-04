Muş'un Varto ilçesindeki Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hazırlanan ve üzerinde “engelleri beraber aşalım” yazılı pastayı engelli öğrencilerle birlikte kesip kendi eliyle ikram eden Milli Eğitim Müdürü Süne, "Engelliler Günü kutlamalarına katıldık. Bizim temel düşüncemiz, engellerin beyinde olduğudur. Yaptığımız incelemelerde birçok insanın yapamadığını engellilerimiz yapmıştır. Bu da bizi mutlu etmiştir. Öğrencilerimizle olmak, böyle bir günde mutluluklarını paylaşmak bize onur verdi. Onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olduk. Engelliler Günü'nü kutlamak bir günden ibaret olmamalı. Her gün yaşamımızın bir parçası, hayatın bir gerçeği olarak onların sorunlarını görmemiz, yaşamamız, iyileştirilmesi yönünde çalışmamız gerekir. Bu toplumun yaklaşık yüzde 10'u bedensel ve zihinsel engelli. Bu sorunlar aşılabilecek sorunlar. Aşabileceğimizi de biliyoruz. Ama bizim halletmemiz gereken düşünsel engellerdir. Kafamızdaki engellerdir. Özel öğrencilerimize sahip çıkalım. Öğrencilerimiz gayet güzel okullarda eğitimlerini sürdürmektedirler” dedi.

Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Barış Kaya'nın da bir konuşma yapmasının ardından müzik eşliğinde öğrenciler halay çekti.