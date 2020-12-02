3 bin tonluk su deposunun yapımı tamamlandı

Muş'un içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Lokal bazda yapılan bağlantıların yanı sıra proje kapsamındaki yeni su depolarındaki çalışmaların da tamamlanması ile hatların tamamen devreye alınması planlanıyor. Alt yapı projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ile Karşıyaka mahallelerinde yapılan 2 depoya bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan içme suyu deposu yeni proje ile Bayraklı Tepe mevkiine taşındı. Ekiplerin geçen yıl yapımına başladığı depo tamamlandı. Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki depoların sızdırmazlık testini yapıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa yeni depolar kullanılmaya başlanacak.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, teknik ekipten depolar hakkında bilgi aldı. Başkan Asya'ya incelemeler sırasında başkan yardımcıları, birim amirleri ve teknik personeller eşlik etti.

Alt yapı projesi başlatıldığı günden itibaren çalışmaları anbean takip ederek gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda talimatlar veren Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların sağlıklı suya ulaşmaları için yapımına başlanan içme suyu depolarının da kısa sürede kullanılması gerektiğini ifade etti. Başkan Asya, “İlimiz için hayati önem arz eden altyapı projesini sıkıntılarına rağmen tamamlanma aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin her bölgesindeki hatları yenileyerek vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükselttik. Proje kapsamında 3 yeni depo yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa Mahallesi'nde yaptığımız depoyu kullanmaya başladık. Karşıyaka'da yaptığımız yeni depoları da şu anda test ediyoruz. Aksi bir durum olmazsa bu depolarımızı da aktif hale getireceğiz. Aynı zamanda yeni içme suyu hattını da devreye aldıktan sonra vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna ulaşmalarını daha da kolaylaştırmış olacağız. Alparslan 2 Barajından gelecek cazibeli suyla da ilimizin su sorununun tamamen ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, destek veren hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. İnşallah çok daha iyi çalışmalarla hizmet serüvenimizi sürdüreceğiz” dedi.