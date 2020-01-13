‘4 Mevsim Muş' fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Muş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘4 Mevsim Muş' 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergisi yapıldı.

Altyapı ve üstyapı alanında şehrin çehresini değiştiren Muş Belediyesi, kültür ve sanat alanında da önemli hizmetler hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu (TFSF) işbirliğinde ulusal düzeyde fotoğraf yarışması düzenleyerek bir ilke imza atan Muş Belediyesi, 631 fotoğraftan dereceye giren 55 fotoğrafı sergiye açtı. Göletli Park'taki kafe restaurantta düzenlenen sergi programına Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları Alper Çifçi ve Mehmet Kocabey, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, “Bir şehri inşa ederken altyapı ile başlayıp, üstyapı ile süsleyerek akabinde kültür ve sanat etkinlikleri ile daha da güzelleştirmenin mutluluğu ile ulusal düzeyde birincisini icra ettiğimiz fotoğraf yarışmamızda dereceye giren eserlerin sergisine hoş geldiniz. Görev süremiz içerisinde ilimizin eksikliklerini göz önünde bulundurarak hareket ettik. Bu süreçte önceliklerimizi dikkate alarak sosyal belediyecilik alanında da ihtiyaçlara cevap vermek üzere programlar da yapmayı ihmal etmedik. Bu kapsamda ilk defa belediyemiz bünyesinde bir fotoğraf yarışması düzenledik. İlimizin güzelliklerinin fotoğraf karelerine yansıtarak görsel bir arşiv oluşturmayı hedefledik. Türkiye'nin duayen fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesinin sonucunda güzel eserler ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerin sayılarını çoğaltacağız” dedi.

Başkan Asya, emen hemen her yıl ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da kış mevsiminde gribal enfeksiyonlar yaşandığını hatırlatarak, “Bu yıl da yaşanan bu olaylar üzerinden ilimizin kötü lanse edilmesi kabul edilebilir değildir. Bazı kesimler bunu içme suyuna, bazılarının farklı alanlara bağlayarak fitne ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. İlimizin bu tür güzelliklerle anılması yerine kötü bir şekilde yansıtılmaması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle sergi programımıza katılan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de, sanatsal etkinliklerin bir memleketin gelişmişlik seviyesini gösterdiğini belirterek, çalışmalarından dolayı Muş Belediyesini ve fotoğraf sanatçılarını tebrik etti. Vali Gündüzöz, “Tabi fotoğraf sergileri ve bu tür yarışmaların bize bıraktığı bir miras aslında. Yaklaşık 500 fotoğraf burada yarışmış. Farklı fotoğraf sanatçılarının gözlerinden Muş'umuzun güzel yönlerini fotoğraflarla bir envanter haline gelmiş. Bu bir kazanım. Dolayısıyla ortak akıl ürününün bu açıdan da faydalı olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Misafirler, sergi alanını gezerek eserleri tek tek inceledi.