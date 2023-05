Muş'ta bu yıl 2 bin 115 çiftçinin 100 bin dekar alanda ekimini sürdürdüğü yaklaşık 500 bin ton şeker pancarından 2 milyar TL gelir bekleniyor.

Anadolu'nun kapılarının açıldığı Alparslan diyarı Muş, her geçen gün tarım ve hayvancılık alanında daha yüksek basamaklara tırmanıyor. 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin 3'üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda, traktörler şeker pancarı ekimi yapmak için sahaya indi. Geçtiğimiz yıl bin 200 çiftçiyle sözleşme imzalayan Muş Şeker Fabrikası, bu yıl 2 bin 115 çiftçiyle anlaşırken ekim yapılacak alan ise 46 bin dekardan 100 bin dekara çıkarıldı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 2 bin 115 çiftçinin 100 bin dekar alanda ekim yaptığını belirterek, “Şu an bir çiftçimizin üretim sahasındayız. İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar bu yıl ekimlerimizi biraz geciktirse de söküm zamanını geciktirerek ciddi bir verim bekliyoruz. Bu yıl 2 bin 115 çiftçinin 100 bin dekar alanda ekim yapmayı ön görüyoruz. Ekimlerimizin yüzde 75'ini tamamlamış bulunmaktayız. Kalan tarlalarımızı ise bu hafta içerisinde ekimini yaparak tamamlamayı düşünüyoruz. 100 bin dönümlük ekim alanından fabrika olarak işleyebileceğimiz 500 bin tonun üzerinde pancar beklentimiz var. Çiftçilerimizin bize vermiş olduğu taahhüt miktarı ise şu an 600 bini geçmiş durumda. Fabrikanın kuruluşundan beri alınmış en yüksek taahhüt. Şimdiye kadar yapılan en büyük şeker üretimi sezonu olmasını öngörüyoruz” dedi.

“30 bin ton şeker ihraç edilecek”

İhracat konusuna da değinen Kızılkaya, fabrikanın yaklaşık 70 bin ton civarında şeker üretimi yapacağını ifade ederek, “Fabrika olarak bize tahsis edilen ve yurt içine verebileceğimiz şeker kotası 40 bin 500 ton bandındadır. 40 bin 500 tonun üzerinden üreteceğimiz şeker ise ihracat kayıtlı olarak stoklarımıza girecektir. Bu yıl ciddi anlamda ihracat yapabileceğimiz bir şeker potansiyelimiz oluşacaktır. 500 bin ton şeker pancarından elde edeceğimiz şeker miktarı 70 bin ton civarındadır. Bu yıl Muş ilimize 2 milyar TL üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Haşerelerle ilgili olumsuz bir durum yaşamazsak şu an her şey yolunda gidiyor” şeklinde konuştu.