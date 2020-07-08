68 yaşındaki Behçet Dede, ürettiği organik dut reçeli siparişlerini yetiştiremiyor

Muş'ta meyvecilik yaparak geçimini sağlayan 68 yaşındaki Behçet Demirel, bahçesindeki ağaçlardan topladığı dutları reçel yaparak satışa sunuyor.

Merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde oturan, çocukları ve torunlarıyla birlikte dut ağaçlarını silkelendikten sonra meyveleri kazanlara boşaltan Behçet Demirel, aroma ve tat bakımından incelik isteyen kaynatma, süzme gibi işlemleri büyük emekle gerçekleştiriyor. Kazanlarda kaynatılan dut reçelleri, 8 saatlik işlemin ardından soğumaya bırakılarak birer ve ikişer kiloluk saklama kutularına dolduruluyor.

Dutu reçele dönüştürmenin çok zorlu ve meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Behçet Demirel, yaklaşık 10 yıldan beri bahçesinde yetiştirdiği dut ağaçlarından elde ettiği üründen reçel yaptığını söyledi. Kazanlarda odun ateşiyle kaynatılan dutların çeşitli işlemlerden geçirilerek reçel haline getirildiğini anlatan Demirel, “Bir ay boyunca devam ettiğimiz dut hasadı hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de kurutularak kış mevsiminde çerez olarak tüketilmektedir. Burada amaç dut reçeli yaparak ekonomik anlamda aile bütçemize katkı sağlamak” dedi.

Yılda ağaçlardan yaklaşık 700 kilogram dut elde ettiklerini ifade eden Demirel, “Kazanda kaynattığımız reçelin kilosunu piyasada 15 liradan satıyoruz. Özellikle yaz aylarından ailece bu işi yapıyoruz. Geçim kaynağımızı büyük ölçüde bundan sağlıyoruz. Ürünümüzün tamamen doğal olması hasebiyle talep çok fazla ve yetiştiremiyoruz. Dutları haftada bir kez silkeliyoruz” diye konuştu.

Reçel yapımını babasından öğrendiğini belirten İbrahim Demirel ise yazın geçim kaynaklarının bahçelerinde ürettikleri dut olduğunu aktararak, “Dutun yaklaşık bir ay mevsimi var. Bu sürede yaklaşık 700 kilo duttan reçel üretimi yapıyoruz. Silkelemesi, yıkanması, büyük kazanlarda pişirip reçel haline getirmesi büyük bir emek ister. Ama bu işi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.