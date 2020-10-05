İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Bursa’da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş’ta yakalandı.

Bursa'da 2011 yılında eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra jandarma tarafından Muş'ta yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren Adem T.'nin kaldığı adres tespit edildi. 9 yıl sonra Muş'un Toprakkale köyünde saklandığı merdivenin altındaki gizli bölmede yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.