MUŞ (İHA) – Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK finallerine katılan Muş Anadolu Lisesi öğrencileri, 900 proje arasında Türkiye dördüncüsü oldular.

Van'da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olan ve Ankara'daki Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan Muş Anadolu Lisesi öğrencileri, “Kimya Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ve Molekül Modelleri” projesi ile 900 proje arasından Türkiye dördüncülüğü elde etti. Proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Anadolu Lisesi Müdürü Kasım Gür, öğrencilerin ve danışman öğretmen Üveys Demir'in kontrolünde 5 aylık bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin Türkiye finaline katıldığını ifade eden Gür, “Tabi ki liseler arası yarışması olduğundan dolayı bölge birincileri aynı zamanda Türkiye finaline katılıyorlar. Bizim bu projemiz Van'da birinci oldu. Birinci olmalarının ardından Türkiye finaline davet edildiler. Türkiye finaline gittikten sonra bu proje dördüncü oldu. Bu proje teşvik ödülü aldı. Okulumuz, ilimiz ve bölgemiz adına büyük bir başarı oldu. bu projeyle kimya dalındaki öğrencilere kimyayı sevdirmek, oyun haline getirerek öğrenme açısında iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten öğrencilerin amaçları, yaptıkları bu çalışmaları ileriki zamanlarda tamamen okul içinde, android telefonlarla derslerde uygulamasını sağlamaktır” dedi.

Kimya ve proje danışman öğretmeni Üveys Demir de, yazılım dalınki kimya dersinde artırılmış gerçeklik uygulamaları projesi ile Van bölge birincisi ve Türkiye dördüncüsü olduklarını ifade ederek, “Bu yarışmaya katılan proje sayısı 16 bindi. 900 tanesi kimya dalında katıldı. Bu projeyle Van'a davet edildik. Van bölgesine başvuran yazılım dalındaki proje sayısı 80 taneydi. Bu 80 proje arasında birinci olduk. Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Türkiye finallerinde 13 tane bölge birincisi ile yarıştık. Bu 13 bölge birincisi arasında dördüncülük ödülüne layık görüldük. Teşvik ödülü aldı öğrencilerimiz. Şu anda 30 tane molekülümüz hazır durumda. Bakanlığımız ile irtibat kurabilirsek, bu yazdığımız molekül sayısını arttıracağız ve ders kitaplarının artık bir teknolojik aparat olarak kullanılmasını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Yakup Karagüzel de, “Bizim projemizin amacı, ‘kimya dersine olan ilgi ve motivasyon acaba nasıl artırılabilir?' sorusuna cevap aradık. Ders kitaplarında bulunan 2 boyutlu molekül resimlerin yerine arttırılmış gerçeklik uygulaması kullanılarak 3 boyutlu bir sanal çizim yapılıp ve bu sanal çizimle derste öğrencinin kimyayı daha iyi öğrenmesini amaçladık. Organik molekül bileşiklerinin anlaşılması oldukça zor olduğu için biz bunun daha iyi anlaşılması ve derse olan ilginin artması için tasarladığımız bu uygulama, hem öğrenciyi motive edecek hem de derse olan ilgisini arttıracaktır. Projemiz 5 aylık bir yapım aşamasından geçti” ifadelerini kullandı.

“Muş küçük şehir diye dördüncülük beklemiyorlardı”

Öğrencilerden Emir Sarıyıldız ise, projelerinin 3 temel aşamadan oluştuğunu hatırlatarak, “İlk aşama molekül modellerinin tasarlanması, 2. aşama kart tasarlanması ve 3. aşamada ise tüm veriler birleştirilerek uygulama haline getirmektir. Türkiye'de dördüncü olmamızdan dolayı kendi açımızdan çok sevindik. Muş için ‘küçük şehir' diyorlar. Bundan dolayı dördüncülük beklemiyorlardı. Projemiz bizi ve okulumuzu sevindirdi” şeklinde konuştu.