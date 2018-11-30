ADEM kursiyerlerine konferans

Muş'un Malazgirt ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerlerine "Diyabet" konulu konferans verildi.

Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Kültür Merkezinin konferans salonunda İlçe Sağlık Grup Müdürlüğü personellerinden Diyetisyen Şeydanur Karslı ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından “Diyabet” konferansı verildi. ADEM'de eğitim gören kursiyerler için her zaman böyle eğitici konferanslar düzenlediklerini ifade eden Malazgirt ADEM Koordinatörü Akın Karıkutal, “Kursiyerlerimiz için konferanslarımız devam edecektir” dedi.

ADEM'de kurs gören kursiyerler ise, "Bu konferansı bizim için organize eden Malazgirt ADEM yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt Kaymakamlığımız ve Koordinatörümüz Akın Karıkutal, bu konferansları bizler için organize ediyorlar. Bizler burada hem kurs görüyoruz hem de böyle faydalı konferanslarla bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu konferansa onay veren Kaymakamız Emre Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Konferans, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.