ADEM kursiyerlerine seminer

Muş'un Malazgirt ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerlerine "Çocuk İstismarı ve Mahremiyet Eğitimi" semineri verildi.

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Çocuk Gelişimci Reyhan İncehasan tarafından "Çocuk İstismarı ve Mahremiyet Eğitimi" konulu seminer verildi. ADEM'de eğitim gören kursiyerler, çok faydalı bir seminer olduğunu belirterek, "Bu semineri bizim için organize eden Malazgirt ADEM yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) bu semineri bizim için organize ettiler. Biz hem burada kurs görüyoruz hem de böyle faydalı seminerlerle her türlü bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu seminere onay veren Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a da çok teşekkür ediyoruz" dediler. Seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.