ADEM kursiyerlerine seminer

Muş'un Malazgirt ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerlerine "Ergenlik Dönemi ve Ergenle İletişim" konulu seminer verildi.

Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi eğitmenlerinden Çocuk Gelişim Uzmanı Reyhan İncehasan tarafından "Ergenlik Dönemi ve Ergenle İletişim" konulu seminer verildi. ADEM'de eğitim gören kursiyerler, çok faydalı bir seminer olduğunu belirterek, "Bu semineri bizim için organize eden Malazgirt Kaymakamlığı ve ADEM yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Biz hem burada kurs görüyoruz hem de böyle faydalı seminerlerle her türlü bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu seminere onay veren Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a da çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.