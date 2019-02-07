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AFAD personeline kayak eğitimi

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline kayak eğitimi verildi.

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Güzeltepe Kayak Merkezinde düzenlenen kayak eğitiminde, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli kayak hocası Şeref Erdoğan tarafından katılımcılara arama kurtarma, kayakla çığda intikal, kayak eğitimi ve ilk yardım konularında teorik bilgi verildi. AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İl afet arama ve kurtarma ekiplerimizin kar üzerinde hareket kabiliyetlerinin artırılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak hocası tarafından 2 gün süre ile kayak eğitimi verilmiştir” denildi


Gazetecilere açıklama yapan Şeref Erdoğan ise, 10 kişilik il afet arama ve kurtarma ekibine 2 günlük kayak eğitimi verildiğini belirterek, “Bazı kurtarmalarda kayakla ulaşılması gerekiyor. Kayakta fren dediğimiz A yapmayı ve S yapma eğitimini verdik. Ekibe daha sonra ise dağdan slalom şeklinde kayak yaparak inme pratikleştirmeyi öğrettik” diye konuştu.


Kayak eğitimine katılan Maşallah Yıldız ise, 2 gün yapılan eğitimin çok faydalı geçtiğini ifade ederek, “Burada amaç arama kurtarma ekibi olarak meydana gelebilecek olası durumlarda olay yerine en seri biçimde kayakla ulaşmaktır. Birçok arkadaşımız daha önce hiç kaymamıştı ve burada kaymayı öğrendiler” şeklinde konuştu.

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