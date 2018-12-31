AFAD-SEN Başkanı Çelik'ten yeni yıl mesajı

2019 yılından umutlu olduklarını ifade eden AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, 2018 yılının AFAD çalışanları adına kayıp bir yıl olarak anılacağını söyledi. Ayhan Çelik, 27 Şubat 2014 tarihinde yapılan 6525 sayılı Torba Yasa değişikliğiyle mahkemelerce tescillenen kazanımların bir çırpıda alındığını, mali ve sosyal haklar bakımından kayıp bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti. Yeni yılın AFAD Çalışanları Sendikası olarak yaşanmış olunan kayıpların tekrardan kazanım olarak elde edilmesi adına mücadele yılı olmaya devam edeceğini dile getiren Çelik, "Yeni kazanımlar elde edilmesi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar, çalışanlarımızın hak ettikleri çalışma koşulları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefini etkilemeyecektir. 2019 yılında da aynı kararlılıkla etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun sorunlarımızın çözüm yeri ve demokrasi zeminini millet iradesinin tecelligahı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve TBMM olacaktır. AFAD-SEN olarak demokratik sistemimizi oluşturan, görevleri anayasa ve kanunlarla belirlenmiş olan kurumlarımızın birbiriyle uyum, diyalog ve işbirliği içerisinde çalışmasının sorunların çözümünü kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

2019 yılı beklentilerini de açıklayan Çelik, "2019 yılından beklentilerimiz; AFAD tazminatının ödendiği, AFAD çalışanlarının yapmış oldukları fazla mesai için ücretlerin keyfi görüşlerle engellenmeden ödendiği, görev tanımlarının belli olduğu, görevde yükselme ve unvan değişikli sınavlarının açıldığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin belli olduğu, fiili hizmet zammı süresinden faydalandırıldığı, enformasyon memurlarının THS alındığı, 3600 ek göstergelerin verildiği, ek ödemelerinin emekliliğe yansıtıldığı, temel hak ve özgürlüklerin engelsiz uygulandığı, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, demokratik bir ülke ve silahların sustuğu bir dünya özlemi, milletimizin en büyük isteğidir. Savaş ve şiddet olaylarından yorulan dünyamızda, çevre başta olmak üzere tüm sorunların çözülerek barış ve huzurun hakim olmasını, 2018 yılında yaşanan terör ve doğal afetler gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmayacağı, milletimizin yeni başarılar kazanacağı, çalışanlarımızın arzu ettikleri çalışma ortamlarına kavuşarak sevinç ve mutluluklar yaşayacağı bir yıl olmasını, bu vesileyle aziz milletimizin, üyelerimizin, özelinde AFAD çalışanlarımızın ve tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlarız" diye konuştu.