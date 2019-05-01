AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Öztürk'ten ‘1 Mayıs' mesajı

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, yayımladığı mesajda, “Tüm dünyada milyonlarca emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs, insan haklarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Birlik ve dayanışma içerisinde olan işçi sendikaları; emeğin örgütlü gücünü ortaya koyarak, temel hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi için büyük mücadeleler ortaya koymuştur. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu hassas günlerde, cumhuriyetimizin değerlerine ve demokratik haklarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmak ve dayanışma içerisinde bulunmak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle emek, hak ve özgürlük mücadelesinde yaşamlarını yitiren emekçilerimizi saygı ile anıyor ve tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.