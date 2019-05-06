AFAD-SEN'den ‘ikramiye ve 3600 ek göstergesi' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Mehmet Öztürk, hükümetin söz konusu talebinin sadece emekliler için dikkate almasının kendilerini şaşırttığını ifade ederek, “Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet emeklilerimizin yüzünü güldürdü, şimdi sıra kamu görevlilerimizde. Kamu görevlileri olarak emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesini istiyoruz. Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetten, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi müjdesini, en kısa sürede duymak istiyoruz” dedi.

Aynı zamanda 3600 ek gösterge konusuna da değinen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, “3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan gelişmeler; başta polis, öğretmen ve hemşireler olmak üzere memurların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir. Tüm çalışan memurların eğitim durumlarına göre 3600 ek gösterge düzenlemesi gerekir. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenmiş olur” diye konuştu.