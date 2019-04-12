Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Bulanık ilçesine ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart Yerel seçimleri sonrası ilk ziyaretini Muş'un Bulanık ilçesine yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bulanık ilçesinde AK Parti Bulanık Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Ergin, Malazgirt ve Bulanık ilçesi ileri gelen ailelerinden Ergin ve Ergün ailesi fertlerini de ziyaret etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ergin ve Ergün aileleri, Başkan Sayan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Bulanık Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Ergin ise, "Ağrı ilinde büyük bir zafere imza atarak Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Malazgirt ve Bulanık ilçesi ileri gelen ailelerinden Ergin ve Ergün ailesi fertleri olarak her daim başkanımızın yanındayız. Başkan Sayan'ı bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Ziyaretleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Ağrı Belediye Başkanı olan çok değerli akrabamız ve çok değerli büyüğümüz Savcı Sayan'a çıktığı bu hizmet yolunda başarılar diliyoruz" dedi.