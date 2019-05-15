İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden örnek proje

Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında “Meslek Liseleri Hayata Değer Katıyor” sloganıyla maddi durumu düşük olan bir ailenin çocuğu için sünnet töreni düzenledi.


15 Temmuz Milli İdare Mahallesinde ikamet eden ailenin evini sünnet için süsleyen idareci ve öğrenciler, her türlü masrafı daha önce düzenlenen kermeste toplanan parayla karşıladı. Aile ile daha önceden iletişime geçip, çocuğun odasını süsledikten sonra Muş Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memurunu eve getiren okul yönetimi, burada sünnet törenini gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.