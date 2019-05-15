Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden örnek proje

15 Temmuz Milli İdare Mahallesinde ikamet eden ailenin evini sünnet için süsleyen idareci ve öğrenciler, her türlü masrafı daha önce düzenlenen kermeste toplanan parayla karşıladı. Aile ile daha önceden iletişime geçip, çocuğun odasını süsledikten sonra Muş Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memurunu eve getiren okul yönetimi, burada sünnet törenini gerçekleştirdi.