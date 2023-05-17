Aileler eylemlerine devam etti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Acılı anne Ayten Koçhan, 8 sene boyunca evladına hasret yaşadığını belirterek, “Ben Ersin'in annesiyim, 8 senedir çocuğum gitmiş ben haber alamıyorum. PKK'dan ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum Ersin gel teslim ol, yolunuz yol değil. Gelin devletinize teslim olun. Artık yeter, anneler ve babalar olarak evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızı versinler. Benim çocuğum gelse de gelmese de bir tane çocuk dağda kalana kadar ben bu eylemime devam edeceğim. Ben onlardan evladımı istiyorum versinler evladımı. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. 8 senedir evlat hasreti yaşıyorum. Onlar olsa dayanırlar mı? Çocukları 1 saat eve gelmese deli olurlar. Evladımızı istiyoruz” dedi.

Evladına seslenen acılı baba Şemsettin Özcan ise 3 yıldır evlat nöbetini sürdürdüğünü ifade ederek, “6 sene önce HDP çocuğumu kaçırdı götürdü PKK'ya verdi. Çocuğum nerededir gözükmüyor. 3 senedir HDP'nin önünde çadırdayım. Buradan çocuğuma sesleniyorum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Bu dava Kürt davası değil, bunlar Müslüman değil. Nasıl ki dağda PKK'nın kökü kazındı, inşallah şimdide HDP'nin kökü buradan kazınacak. HDP, şimdi hava atsın ama sonu hayır değil onun. Çocuğumu HDP'den istiyorum” şeklinde konuştu.