Aileleri ikna edilen kız çocukları okula kazandırılıyor

Muş'un Varto ilçesinde çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen 5 kız çocuğu, kurulan ikna ekibi sayesinde yeniden okula başladı.

Varto Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya başkanlığındaki Adem Urkan, Hasan Atik ve Kübra Abiş'in katılımıyla kurulan ikna komisyonunca yıl başından beri ilçede çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan 5 kız öğrencinin evleri tek tek ziyaret edildi. Öğrenci velileri ve öğrencilerle görüşen ikna komisyonu, 5 kız öğrencinin okullarına yeniden devam etmelerinin mutluluğunu yaşadı.

İkna ekibi üyeleri, ilçenin bütün köylerindeki devamsız öğrencilerin evlerini kar kış demeden dolaşacaklarını ve çocukları okullu yapacaklarını belirtti. Özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması için hummalı bir çaba veren komisyon üyeleri, amaçlarının çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak olduğunu kaydetti. Rojin Demir, Sibel Yıldız, Dilan Erbey, Sıla Gökalp ve Şeyda Şahin adlı kız öğrencileri okula kazandıran Okul Müdürü Alper Akkaya ve öğretmenler, diğer kız çocuklarına çağrıda bulunarak mutlaka ve mutlaka okumalarına devam etmelerini istedi. Okul Müdürü Alper Akkaya, “Yılbaşından beri okulumuzda yaptığımız çalışmalar sonucunda, 5 kız öğrencimizin okula gelmediğini tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarla 3 kız öğrencimizi okula getirdik. Sibel ile Dilan kalmıştı. Bugün yaptığımız ev ziyaretiyle onları da okula getirdik. İnşallah artık okula devam edecekler” dedi.

“Boyum uzun olduğu için okula gelmedim”

Boyu uzun olduğu için okula gelmediğini ve hemşire olmak istediğini dile getiren Dilan Yıldız, “Arkadaşlarıma göre boyum uzun olduğu için okula devamsızlık yaptım. Ama okul müdürüm ve öğretmenlerim sayesinde okula devam etmeye başlayacağım. Teşekkür ederim onlara, okula gelmeyen kızlar da okula gelsinler. Çünkü okul hayattır. Evde oturup ne yapacaklar. Gelsinler burada okuyup hayatlarını kazansınlar. Okuyup hemşire olmak istiyorum. Öğretmenlerime söz verdim, çalışacağım” diye konuştu.

Öğretmen olmak istediğini söyleyen Dilan Erbey ise “Ben sene başında çok okumak isterdim. Bir hedefim vardı. Ailemden dolayı okula gelemedim. Sağ olsunlar öğretmenlerim beni almaya geldiler. Beni okula getirdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Okuyup öğretmen olmak istiyorum. Okula devamsızlık yapan arkadaşlarımın da okula gelmelerini istiyorum. Okumak bambaşka bir duygu, insan hayatı okumakla öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Dilan Yıldız adlı öğrencinin annesi Reyhan Yıldız ise kızının okula gitmesini çok istediğini söyleyerek, “Boyu uzun olduğu için kızım okula gitmek istemedi. Sağ olsunlar öğretmenleri evimize kadar gelip kendisini ikna edip okula götürdüler. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.