Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Çocuklarına kavuşma ümidiyle eylem yapan aileler, çocuklarına seslenerek “teslim ol” çağrısında bulundular. Çocukları için HDP önünde eylem yaptıklarını ifade eden Baba Halit Altun, 8 yıldır çocuğunun hasretini çektiğini belirterek, "HDP, çocuklarımızı kandırarak dağa götürdü. Buradan onlara sesleniyorum, sizin çocuklarınız nerede bizim çocuklarımız nerede? Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Aradan 50 yıl geçse de burada eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize teslim edinceye kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Yeter artık bu acıyı bize çektirdiniz. Allah bu acıyı size de çektirsin. Oğlum memleketine dön. O pislikten kurtul gel" dedi.

Ayten Koçhan ise 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum önümüzde bayram var, herkesin oğlu eve geldi. Anana babana dön. Gel teslim ol, yeter analar babalar ağladı. Bu bayram bize kara bayramdır. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Devlete sığının. Oğlumu HDP ve PKK götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Onların çocukları okuyor, bizim çocuklar dağın başında. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler” şeklinde konuştu.