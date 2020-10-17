AK Parti Bulanık heyeti, yol çalışmalarını inceledi

AK Parti Bulanık ilçe teşkilatı, Bulanık ile Erzurum yolu bağlantısını yerinde inceledi. Heyet, Yoncalı beldesinden geçecek olan Bulanık-Erzurum yolu ve Murat Nehri üzerinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek firma yetkilisi Maruf Aktaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aktaş, Bulanık-Erzurum yolu ve Murat Nehri üzerinde yapımı devam eden yolun büyük bir bölümünün bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Yol çalışmaları sürdüğünü belirten Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, "Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçe merkezinde yol çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Yollarda da önemli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bulanık ile Erzurum yolunun ilçemizde yapılması çok güzel olduğunu inşallah en kısa zamanda bitireceğiz" dedi.

Yol çalışmalarını inceleyen AK Parti teşkilatı, daha sonra Yoncalı Belde Belediyesini ziyaret ederek Başkan Sami Özdemir'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özdemir, Yoncalı beldesinde gelecek yıl alt yapı ve kanalizasyon ve yol çalışmalarına başlayacağını dile getirdi. Burada yapılan görüşmelerden sonra Göllüova Mahallesindeki vatandaşları ziyaret ederek İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin yaptığı çalışmaları yerinde incelediler. Mahalle sakinleri AK Parti ilçe Başkanı Resul Bulut'ta ve teşkilatına kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek mahallede çok güzel çalışmalar devam ettiğini dile getirdiler.

Bulanık ilçesinin sorunlarını çok iyi takip ettiğini belirten Bulut, ilçenin bütün sorunlarını ve projeleriyle yakından ilgilendiğini, bütün olaylara da hakim olduğunu ifade etti.