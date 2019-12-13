İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti

MUŞ (İHA) – AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, görevinden istifa etti.



Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Bulut, 2004'ten beri AK Parti teşkilatı üyeliğinden sandık kurul üyeliğine kadar, belediye meclis üyeliğinden mahalle temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde hizmette bulunduğunu belirterek, “2011'de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014'ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.