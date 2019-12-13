AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti

Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Bulut, 2004'ten beri AK Parti teşkilatı üyeliğinden sandık kurul üyeliğine kadar, belediye meclis üyeliğinden mahalle temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde hizmette bulunduğunu belirterek, “2011'de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014'ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.