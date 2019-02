AK Parti heyeti Bulanık'ta

AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Cahit Aral ve partililer tarafından karşılanan Şimşek ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığında sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Cahit Aral, Bulanık halkına hizmet etmek için aday olduğunu belirterek, “Kazanırsak çok güzel hizmetlerimiz olacak. Hükümetimizin hizmetlerinden yararlanalım. İnşallah kazanacağız. Yapılan bu hizmetlerin devamı için hep beraber kazanıp başaracağız. Vatandaşlarımıza iş imkanları sağlayacağız. Bu hizmetlerin devamı için, size hizmet etmeye ve sizin hizmetkarınız olmaya geldim" dedi.

"Bu soğuk günde bize sıcak gönlünüzü açtığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diyen AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise, şöyle dedi:

“31 Mart 2019 seçimleri bizler için çok önemlidir. Bulanık'a hizmetin gelmesi için 31 Mart 2019'da yedi belde ile kazanacağız inşallah. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde çalışalım. Biliyorsunuz aday adaylık sürecini atlattık. Lütfen küsme, darılma olmasın. Partimiz gönül partisidir. Bu davaya herkesin destek vermesini istiyorum. Lütfen herkes Cahit Aral arkadaşımızın arkasında dik dursun. Cumhurbaşkanımızı bu yolda yarıda bırakmamak, dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik durmak lazım. Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürmek için, gerçekten Bulanık'ı çok istiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Bulanık'ı kazanacağız. Hizmet AK Parti ile geliyor. 1,5 yılda Bulanık ilçesinin çehresi değişti. Bu hizmetlerin devamı için Cahit Aral arkadaşımıza destek verelim."

AK Parti olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Milletvekili Şimşek ise, "Biz millete aşığız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik.' Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Rabbim bu güzelliği bozmasın. Bu soğuk günde bizleri yalnız bırakmadınız. Bulanık'a yatırım için bu sefer Allah aşkına Cahit Aral arkadaşımıza destek verelim. Bulanık ilçesinde huzur birliktelik var. Her partiye saygımız var. Bu genel seçim değil, bu seçim hizmet seçimidir. Size hizmet gelmesi için iktidar partisini seçin. Hizmet geldiği zaman AK Parti belediye başkanı demeyecekler. Bulanık Belediye Başkanı diyecekler. Artık elimizi güçlendirelim. Bakın hizmet var. Murat Nehri'nin ıslahını yapacağız. Yoncalı - Hınıs yolunun yapımına devam edeceğiz. Doğalgazımız bu yıl gelecek. Gençlik merkezimiz yapılıyor. Yüksekokulumuz açıldı. Daha yeni bölümler açtık. Muş'a dokuz tane ambulans verdik. Eğitim alanda çok güzel hizmetler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bulanık Devlet Hastanesinde doktorlar gelmeye başladı ve gelecektir. Biz size hizmet etmeye geldik. Her alanda çok gelişiyoruz. Elimizi güçlendirin Allah aşkına. Ben Bulanık halkından bu sefer şunu istiyorum. Çocuğunuz için, caddeniz için, sokağınız için, dükkanınızın daha güzel işlemesi için, daha fazla alışveriş için, Bulanık'ın tümü için, fikriniz, düşünceniz ne olursa olsun bu sefer taşın altına elinizi koyun. Bu sefer doğru bir şey yapın ki biz size hizmet edebilelim. 31 Mart'ta elimizi güçlendirin. Biz de size daha güzel hizmetler getirelim" şeklinde konuştu.