AK Parti heyetinden engellilere ziyaret

MUŞ (İHA) – AK Parti heyeti, Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, beraberindeki partililerle Malazgirt Belediye İş Merkezinde bulunan 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, üyelerin gününü kutladı. Burada konuşan Başkan Kenan Deniz, engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini dile getirdi. Malazgirt Kaymakamlığının dernek açan engelli vatandaşlara Belediye İş Merkezinde yer tahsis etmesi ve kira dahil tüm büro malzemelerinin karşılanmasının çok anlamlı olduğunun altını çizen Başkan Deniz, “Engelli vatandaşlarımız adına Valimiz İlker Gündüzöz'e, İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere AK Parti hükümetimiz engelli vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlamak için kanun ve düzenlemeleri ardı ardına yapıyor. Valimiz ve kaymakamız da her daim ilçemizdeki engelli vatandaşlara yardımlarını yapıyorlar. Çok şükür engelli kardeşlerimiz kendi derneklerini açmış ve açtıkları bu dernekte birçok sosyal faaliyet yürütmekteler. Kendilerini canı gönülden kutluyorum” dedi.

1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri ise, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.