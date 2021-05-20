AK Parti İl Başkanı Avcı Malazgirt'te

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, beraberindeki partililerle ilk olarak AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün ve partililerle bir araya gelen Avcı, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, Malazgirt halkının geçmiş bayramını tebrik etti. Başkan Avcı, “Bu bayram iki hüznü birlikte yaşadık. Hem korona virüs illeti hem de zalim İsrail zulmü. Pandemiden dolayı Malazgirt halkımızın bayramını tebrik etmek için gelememiştik. Bugün gelme fırsatı bulduk. Ben ve tüm il parti teşkilatımızla birlikte Malazgirt halkımızın geçmiş bayramını tebrik ediyoruz. Bu bayram biz Müslümanlar için bir de Kudüs meselesi vardı. Kudüs üç semavi din için çok kutsaldır. Kudüs, asla bir siyaset anlayışının kurbanı edilmeyecek kadar hassas bir bölgedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi orası bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, bizim kutsalımızdır. Biz AK Parti'liler olarak Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kudüs'te Müslümanlara yapılan bu zulmü kınıyoruz" dedi.

Başkan Avcı ve beraberindeki heyet, daha sonra Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve esnafı ziyaret etti. Daha sonra Malazgirt Öğretmenevinde STK temsilcileri ile bir toplantı yapan Başkan Avcı, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i de makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.