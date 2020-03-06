AK Parti İl Başkanı Yaktı: “Özkoç, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır”

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek, “Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin bu grup başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır” dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini ifade etti.

“Bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz”

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade eden Yaktı, “Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu vesileyle bir kez daha, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” dedi.

“Hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil 83 milyon vatandaşa yapılmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretin 83 milyon vatandaşa yapıldığını vurgulayan Başkan Yaktı, “Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır”

“Terör örgütü PKK-PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır” diyen Yaktı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu grup başkanvekili; Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki AK Parti teşkilatları olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız.”

Basın açıklamasına Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.