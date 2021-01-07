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AK Parti Muş İl Başkanı Avcı'dan İHA'ya ziyaret

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş Bürosunu ziyaret etti.


Kısa süre önce AK Parti Muş İl Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Avcı, yönetim kurulu ve partililerle birlikte İHA'nın yeni açılan Muş bürosuna ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu tarafından karşılanan Başkan Avcı, yeni büronun hayırlı olması temennisinde bulundu. Basına kamuoyunu bilgilendirme açısından büyük görev düştüğünü ifade eden Başkan Avcı, gazeteciliğin doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir meslek olduğunu söyledi.


İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Avcı ve yönetimine teşekkür etti.

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