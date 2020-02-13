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AK Parti üyelerinden depremzede çocuklara oyuncak

AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanlığı, Elazığ’da yaşanan depremin ardından bölgedeki çocuklar için oyuncak topladı.

AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgedeki çocuklar için oyuncak topladı.


AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanlığı, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı. Kent merkezi ve ilçelerde toplanan oyuncaklar, Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerine gönderilecek. Toplanan oyuncaklarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, “Bu çalışma 81 il üzerinde yaptığımız bir çalışma. Türkiye genelinde gençlik kollarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz. 8 Şubat'a kadar Elazığ'daki ve Malatya'daki depremden etkilenmiş olan genç kardeşlerimize oyuncak topladık. Desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Kalbimiz depremden etkilenmiş kardeşlerimizin yanında” dedi.

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