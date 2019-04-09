AK Parti'li belediye başkanları mazbatalarını aldı

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Uzgörür beldelerinde AK Parti’den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya ve Uzgörür beldelerinde AK Parti'den seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.
Bulanık İlçe Seçim Müdürlüğüne gelen AK Parti'li Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ve AK Parti Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım mazbatalarını aldı.
AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin mazbatalarını aldığını belirterek, “Biz beldelerimize gönül belediyeciliği ile devam edeceğiz" dedi.