AK Parti'li Yılmaz Malazgirt'te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yerel seçimler öncesi Muş'un Malazgirt ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, burada AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “İslam coğrafyasında Türk'lere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan diyarında bulunmaktan son derece mutluyum ve onurluyum. İnşallah Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, birlik ve beraberliği de daha fazla sağlayacaktır. Hem Türkiye ve bölgemizdeki hem de küresel düzeyde bütün güç odaklarına en güzel cevabı 31 Mart günü sandıklarda vereceğiz. Başkan Adayınız Cengiz Altın'a el verdiğiniz takdirde bizlerin genel merkezin AK Parti'nin elini kaldırmış olacaksınız. O gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırmış olacaksınız. Ve inşallah Cengiz kardeşimiz arkasındaki bu güçle Malazgirt'te hizmet edecek” dedi.

Muş ve Malazgirt ilçesine yapılacak yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, “Başkan Adayımız Cengiz Altın'ın proje kitabındaki tüm projeler bizim projemizdir. Hepsinin altına imzamızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yerel yönetim ve merkezi idare ile el ele vererek gençlerin istihdam edilmesi için projeler hedefleyeceklerini sözlerine ekledi.

Cevdet Yılmaz, daha sonra beraberindeki partililerle vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Cevdet Yılmaz, beraberindeki heyetle son olarak Malazgirt Kaymakamlığını ziyaret etti. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, kaymakamlık makam odasında kısa bir toplantı yaptılar.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından faaliyete geçirilen Malazgirt 107,1 FM radyo istasyonunu da ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Bulanık ilçesine geçti.