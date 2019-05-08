Alparslan-1 Barajında çevre temizliği

Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürlüğünün denetiminde Erentepe Belediyesinde çalışan temizlik personelleri, Alparslan-1 Barajının etrafında biriken çöpleri araçlarla toplamaya başladılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Kesik, "Erentepe Belediyesine yaklaşık bir aydır yeni göreve geldim. Asıl amacım beldede insanlarımıza temiz bir hayat yaşatmaktır. Erentepe beldesi sınırları içinde Alparslan-1 Barajının etrafında bulunan çöplerin hepsini temizleyeceğiz. Ancak buna da zaman gerekir. Yeterli personelim ve malzemem yoktur. Elimizdeki personel ve malzemelerle temizlik çalışmalarına başladık. Aslında bir kaç gündür etkili olan sağanak yağış çevredeki çöpleri de baraja taşımıştır. Biz çöp temizleme çalışmalarına büyük bir hızla devam edeceğiz. Ben özellikle Erentepeli kardeşlerimden rica ediyorum. Çöplerimizi çöp bidonlarına atalım. Çöplerimizi çevreye atıp kirletmeyelim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürlüğü yetkilileri ise, Erentepe Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ile işbirliği içinde Alparslan-1 Barajının etrafında birken çöpleri temizleme çalışmalarını devam ettireceklerini söylediler.