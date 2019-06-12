Alparslan-1 Barajı'nda doluluk yüzde 93'ü aştı

Muş'ta tarım arazilerinin sulanmasında büyük rol oynayan Alparslan-1 Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 93'lerin üzerine çıktı.

Muş'ta bu yıl çetin geçen kışın ardından karların erimesi ve yağışlarla birlikte Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi istenilen düzeye ulaştı. Yüzde 93'leri aşan su seviyesi, bölgedeki çiftçinin tarım arazilerini sulamasındaki en büyük etken oluyor. Su seviyesinin yükselmesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Veysel Saydam, kış mevsiminde Muş'un yoğun bir kar yağışı altına girdiğini söyledi. Ekim 2018'de başlayan kar yağışının nisan ayının sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Veysel Saydam, “Bu karların erimesiyle birlikte barajlarımızda su seviyesi çok yükseldi. Son yıllardaki en yüksek seviyelere ulaştı. Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi yüzde 93'leri aştı. Bununla beraber bir kuraklık yaşandı, çünkü yağmur birden bire kesti ve bir kuraklık yaşandı. Her sene çiftçiye kanallarımızdan su iletirken, su sıkıntısı yaşıyorduk. Bu sene su seviyesinin çok yüksek olması hasebiyle herhangi bir su sıkıntısı yok. Şu an çiftçimize sağlıklı bir şekilde suyumuzu iletiyoruz. Suyumuzu kanallarımızın gittiği en son noktaya kadar sıkıntısız bir şekilde iletiyoruz. Çiftçimizin içi rahat olsun. Bu sene bizim sulama sahamızda çiftçimiz su sıkıntısı yaşamayacaktır” dedi.

“23 tane köyümüz kanallarımızdan faydalanmaktadır”

Arıncık regülatörü ve Karasu Nehri'yle birlikte 23 köyün su ihtiyacını karşıladıklarını hatırlatan Başkan Saydam, “Bizim halkın hizmetine sunduğumuz kanallarımız; Arıncık sağ sahil, Arıncık sol sahil ve Karasu sulama tesislerimizdir. Arıncık sağ sahil ana kanal uzunluğu yaklaşık 49 kilometredir. Bununla birlikte yedek kanallarımız, tesviyelerimiz ve tahliye kanallarımız da mevcuttur. Aynı şekilde Arıncık sol sahil kanalımız 33 kilometre uzunluğundadır. Arıncık sağ sahilimiz Mercimekkale'den başlar Ziyaret köyüne kadar devam eder. Sol sahil ana kanalımız Serinova'dan başlar Çatbaşı-Kıyık'a kadar gitmektedir. Hasköy ilçesiyle birlikte 23 tane köyümüz kanallarımızdan faydalanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hizmet alanımızda 100 bin dönüm alan bulunmaktadır”

Toplamda 100 bin dönüm alana hizmet verdiklerini kaydeden Saydam, “Arıncık sulaması 90 bin 500 dekara hitap ediyor. Karasu sulamamız ise Aşağı ve Yukarı Üçdam sınırından başlayıp, Hasköy'ün Düzkışla beldesine kadar gider. Orası da yaklaşık 17 kilometredir. Oranında sulama alanı 13 bin 500 dekardır. Toplam bizim hizmet alanımızda 100 bin dönüm alan bulunmaktadır. Bunların içerisinde meralar da yer almaktadır” diye konuştu.