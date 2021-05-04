Alparslan-2 Barajı'yla Muş'un 100 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyor

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımının tamamlanmasıyla kentin 100 yıllık su ihtiyacının karşılanması için “İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım” çalışmalarına başlandı.

Kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu getirilmesi için ilk kazma vuruldu. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi mevkiinde yapılan çalışmaları inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş merkez ve 41 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmasına başlandığını söyledi. Devlet Su İşler (DSİ) Genel Müdürlüğü marifetiyle suyun getirileceğini ifade eden Başkan Asya, “Bu şehrin içme suyu sorunu tamamen rafa kaldırmış olacağız. Birinci kısmın ihalesi yaklaşık 200 milyon lirayla yapıldı. Bu açıdan çok mutluyuz çünkü hayalimizi gerçekleşmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Muş'un sçme suyu temini projesinin başlamış olmasından dolayı Allah'a hamd ettiğini dile getiren Asya, “Birçok farklı çalışmayla Muş'un su sorununa çözüm üretmek üzere gerek dağdaki su kaynakları üzerine olsun gerekse farklı alanlarda yaptığımız sondaj çalışmalarının ve en son DSİ Genel Müdürlüğüyle birlikte yapmış olduğumuz protokolle 7 tane şehrin farklı yerlerinde sondaj çalışmasıyla birlikte köklü bir çözüme ulaşamayacağımızı gördük. En son Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'teki ziyaretinde su sorunumuzu enine boyuna kendisine aktarma imkanını bulduk. Bu anlamda hemen Tarım ve Orman Bakanına talimat verdi ve proje çalışmalarını başlattı” ifadelerini kullandı.

“Muş'un 100 yıllık su sorununu ortadan kaldırmış olacağız”

Alparslan-2 Barajı'ndan arıtılmış suyu merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe mevkiinde yapılan 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuna ana isale hattı döşeyerek aktaracaklarını kaydeden Başkan Asya, “Bu vesile ile Muş'un 100 yıllık su sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Bu anlamda katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. İlimiz için tarihin en büyük yatırımlarından biri diyebiliriz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sorunlarımızı kısa ve orta vadeli olarak belirledik. Ancak uzun vadedeki en büyük sorunlarımızdan birisi içme suyu sorunudur ve bugün şehrin altyapı, üstyapı, park, bahçe, kültür, sanat gibi birçok alandaki fiziki yapılarını tamamladık. Son olarak içme suyu projemizin hayata geçmesiyle çalışmalarımızı taçlandırmış olacağız” diye konuştu.